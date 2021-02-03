Саранск, , 13:48 — REGNUM Мордовия занимает второе место среди регионов России по темпам вакцинации населения от коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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В республике ведется лабораторный мониторинг эффективности вакцины. В исследованиях приняли участие 253 жителя республики. Установлено, что на 21-й день после получения двух компонентов препарата только в восьми случаях не было защитных титров. Однако к 42 дню от начала вакцинации все, кто получил прививку, имели антитела к COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике для вакцинации открыт 41 прививочный пункт, кроме того, работают 17 мобильных точек вакцинации. Для формирования коллективного иммунитета в Мордовии нужно привить 60% населения — это 394 тыс. человек.

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