Москва, , 13:45 — REGNUM В вопросе продвижения российской вакцины от COVID-19 за рубежом существуют политические проблемы. Об этом в ходе совещания о производстве и внедрении новых вакцин от коронавируса заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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"Мы не можем не учитывать, что есть и конкурентная борьба, и политические всякие проблемы, связанные с продвижением нашей вакцины, поскольку нас, скажем откровенно, мало где ждут в этом смысле в странах, которые имеют развитые экономики», — сказал Медведев.

При этом он подчеркнул, что зарубежные страны понимают, что они не смогут справиться собственными силами, что порождает у них «определённое напряжение».