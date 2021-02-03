Москва, , 13:42 — REGNUM В Москве по программе реновации построили жилой дом в районе Бирюлёво Западное. Об этом 3 февраля сообщил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Новостройка находится по адресу: Булатниковский проезд, владение 16А. В здании уже завершены все строительные работы, рядом уже благоустроили территорию. Переселение жителей планируется начать в 2021 году.

По словам главы департамента, которые публикует сайт Стройкомплекса Москвы, в доме 75 квартир, из которых 22 однокомнатных, 46 двухкомнатных и семь трёхкомнатных. Их общая площадь составляет 4 тыс. кв. метров. Отделка в квартирах выполнена по стандартам программы реновации.

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