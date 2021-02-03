Владимир, , 13:41 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 3 февраля зарегистрировано 699 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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За последние сутки были подтверждены пять смертей пациентов с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 21 тыс. 89 человек.

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