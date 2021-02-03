Владимир, , 13:40 — REGNUM Во Владимирской области 3 февраля подтвержден 151 новый случай заражения коронавирусом — на четыре больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 23 тыс. 943 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 21 тыс. 89 пациентов, в том числе 158 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 699 человек.

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