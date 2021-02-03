Нур-Султан, , 13:38 — REGNUM На загруженных пограничных пунктах пропуска в Казахстане планируется внедрить систему «Электронная очередь». Об этом заявил глава комитета государственных доходов минфина республики Марат Султангазиев на пресс-конференции.

По его словам, на границе Казахстана планируется реконструировать девять автомобильных и один железнодорожный пункт пропуска. Султангазиев отметил, что система «электронных очередей» позволит заранее бронировать очередь через электронное приложение.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Казахстана планируют модернизировать 27 автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией. Реконструировать пограничные объекты планируется до 2025 года.

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