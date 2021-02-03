Хельсинки, , 13:46 — REGNUM Антикоронавирусную вакцину британско-шведской компании AstraZeneca не стоит использовать жителям Финляндии старше 70 лет. Такую рекомендацию выпустил 3 февраля финский Национальный институт здравоохранения и социального развития.

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В сообщении говорится, что группа назначенных институтом экспертов пока не рекомендует применять препарат для вакцинации людей моложе 70 лет. Ограничение связано с недостатком данных о влиянии препарата AstraZeneca на людей разных возрастов. При испытании вакцины доля возрастных участников была небольшой.

Эксперты считают, что первыми вакцину AstraZeneca должны получить люди из группы риска, чей возраст ближе к 70 годам, и медики. В настоящее время в стране применяют вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech и Moderna.

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