Хельсинки, , 13:49 — REGNUM Финские власти с 8 февраля увеличивают время работы пункта тестирования на коронавирусную инфекцию лиц, пересекающих границу России с Финляндии на пропускном пункте Ваалимаа (с российской стороны — МАПП Торфяновка). Об этом 3 февраля сообщает издание Yle.

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К таким мерам финские власти прибегли из-за того, что пересекающие границу граждане стали всё чаще выбирать время, когда пункт тестирования был закрыт.

Таким образом, если последние две недели пункт был открыт с 10 до 19, то со следующего понедельника он будет работать с 07:00 до 21:30 часов по местному времени.

«Когда пункт закрывается, в следующие два часа движение на границе оживляется. Мы явно заметили эту тенденцию», — пояснил руководитель отдела безопасности Kymsote Ярно Рямя.

Ввиду чего правительство Финляндии готовит изменения в закон об инфекционных заболеваниях, который на практике сделает тестирование на коронавирус на финской границе обязательным. Таким образом, пересечение границы в Ваалимаа на пассажирском транспорте станет возможным только в часы работы пункта тестирования.

Обязательные тесты на границах Финляндии являются одним из основных способов борьбы финских властей с распространением новых мутаций коронавируса.

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Напомним, тестирование на границе в Ваалимаа началось две недели назад. Тесты для путешествующих бесплатные и добровольные. Из 880 человек 42% отказались от тестирования, и на финской стороне считают эту цифру вызывающей тревогу. Из 490 проведенных тестов пять показали положительный результат.

В настоящий момент власти Финляндии продлили до 25 февраля ограничения и ввели более строгие ограничения для въезда — иностранцы обязаны пройти тест на COVID-19, а пропускной пункт Иматра (МАПП Светогорск с российской стороны) и вовсе закрыт для пересечения пассажирскими автомобилями.

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