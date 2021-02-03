Москва, , 13:35 — REGNUM Ситуацию с коронавирусом в России удаётся держать под контролем. Об этом в ходе совещания «О ходе работы по производству и внедрению новых вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19» заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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«В целом ситуацию удается держать под контролем. В большинстве регионов в настоящий момент она стабилизируется», — сказал Медведев.

Он напомнил, что Россия уже год работает в условиях пандемии коронавируса.

Медведев также подчеркнул, что ключевым фактором в нынешних условиях является обеспечение производства вакцины от COVID-19 в достаточных объёмах.

Чиновник отметил, что к середине 2021 года планируется произвести более 90 миллионов доз вакцины «Спутник V», а с середины года в гражданский оборот планируется выпускать не менее 18 млн доз ежемесячно.