Уфа, , 13:34 — REGNUM Туман при видимости до 500 метров ожидается в некоторых районах Башкирии. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Спасатели предупреждают также о том, что 4 февраля на дорогах республики ожидается гололед.

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 февраля в регионе местами пройдет небольшой снег, а днем ожидается мокрый снег. На дорогах — снежный накат и гололедица. Ночью столбик термометра может упасть до — 15 °C, а днем температура воздуха может подняться +3°С.

5 февраля в республике ожидается мокрый снег и дождь.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям быть очень осторожными на дорогах.

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