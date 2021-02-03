Белгород, , 13:34 — REGNUM 168 новых носителей коронавируса выявили в Белгородской области 3 февраля, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на три меньше, чем за предыдущие сутки. На вакцинацию записались 617 человек, всего подано 21 тыс. 167 заявок.

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Всего в Белгородской области подтверждено 27 тыс. 959 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 23 тыс. 523 человека, в том числе 275 выписаны за последние сутки. В стационарах продолжают лечение 1043 пациента, из них 38 — на ИВЛ. Амбулаторную помощь получают 3007 человек, на самоизоляции находятся 11 тыс. 237 жителей.

За минувшие сутки зарегистрировано пять летальных исходов, всего в регионе от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 386 человек.

Первый компонент вакцины от COVID-19 получили уже 19 тыс. 164 добровольца, полностью прошли вакцинацию 1850 человек.