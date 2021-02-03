Екатеринбург, , 13:35 — REGNUM В Свердловской области выписали ещё 355 человек, у которых ранее выявляли COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Общее число выписанных в области с начала пандемии — 64 144 человека. Для сравнения, 2 февраля 2021 года власти сообщали о выписке 347 человек.

В больницах находятся 337 пациентов в тяжёлом состоянии (240 из них лежат в реанимационно-анестезиологических отделениях, включая 152 — на ИВЛ) и 2047 человек в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено 2070 смертей от COVID-19.