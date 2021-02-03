Москва, , 13:26 — REGNUM В Кремле обеспокоены проведением несанкционированных акций в России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом проведение несанкционированных акций вызывает обеспокоенность и подтверждает оправданность жестких действий полиции в рамках закона», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что силовики не должны согласовывать свои действия по перекрытию улиц с Кремлём, поскольку они «выполняют свои функции по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан».

Песков напомнил о прямых призывах к несогласованным акциям и пояснил, что правоохранительные органы принимают меры по недопущению провокационных последствий: «Эти меры эффективные, они позволяют избежать каких-то худших последствий».