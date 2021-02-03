Москва, , 13:34 — REGNUM Обвинение в окончательной редакции предъявлено бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в рамках уголовного дела об организации убийств предпринимателей. Об этом сообщила 3 февраля официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«По версии следствия, Сергей Фургал является организатором преступной группы, совершившей в 2004—2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова», — заявила Петренко.

Бывшему губернатору инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 222 УК РФ. Это покушение на убийство двух и более лиц, заказное убийство двух и более лиц, а также незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.

Причастность Фургала и других членов банды к убийствам и покушению подтверждают показания потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, а также другие доказательства. Следствие установило, что убийства были связаны с продвижением коммерческих интересов экс-главы региона и его соучастников.

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