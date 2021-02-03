Абакан, , 13:25 — REGNUM По состоянию на 3 февраля в Хакасии коронавирус выявлен у 20 545 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 46 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

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Выздоровели 19 099 жителей региона (+97 за сутки), что составляет 92,9% от числа заразившихся.

Скончались ещё четыре пациента с коронавирусом — три женщины (49 лет, 74 года и 93 года) и 59-летний мужчина. За весь период пандемии в Хакасии жертвами COVID-19 стали 393 человека, в том числе 282 человека — старше 65 лет (71,7%).

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля в Хакасии было выявлено 52 носителя коронавируса, выздоровели 110 человек.

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