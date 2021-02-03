Москва, , 13:22 — REGNUM В ситуациях с несанкционированными акциями протеста России и Белоруссии есть похожие элементы, связанные с провокациями. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь я не стал бы проводить каких-то параллелей. Безусловно, есть похожие элементы, я имею в виду элементы, связанные с провокаторами, провокационные элементы», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия — «две разные страны» с разными ситуациями и причинами, вследствие чего не стоит сравнивать их.

Песков также подчеркнул, что силовики «исполняют свой долг» в виде борьбы с провокаторами и несанкционированными митингами.