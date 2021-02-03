Нур-Султан, , 13:21 — REGNUM Авиакомпания Air Astana увеличила количество авиарейсов из Нур-Султана в Москву до двух раз в неделю, сообщили 3 февраля в пресс-службе компании.

Самолеты по указанному маршруту будут курсировать по средам и воскресеньям. С 5 февраля авиакомпания планирует возобновить авиарейсы Алма-Ата — Москва. На рейс допускаются пассажиры со справкой об отсутствии коронавируса.

Стоимость перелета по маршруту Нур-Султан — Москва составит от 566 до 632 евро. Российские граждане, прибывающие из Казахстана, должны до вылета заполнить анкету на сайте госуслуг. После прилета в Москву необходимо сдать тест на коронавирус.

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