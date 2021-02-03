Магас, , 13:21 — REGNUM В Ингушетии будут отлучены от общин граждане, которые попадутся на распространении наркотических средств. Такое решение приняли на собрании представителей духовенства имамы мечетей городов и районов республики.

По словам представителя совета алимов региона, такое решение принято из-за роста числа наркозависимых в субъекте, пишет интернет-газета «Ингушетия». Так, в республике в настоящее время состоят на наркологическом учете около 1,6 тыс. граждан. Из них 237 человек — на диспансерном учете, еще 1359 человек — на профилактическом. Большинство из них молодежь в возрасте до 35 лет.

«Отлучение от местных общин означает, что религиозные деятели, имамы населенных пунктов теперь не будут посещать свадьбы, похороны и другие семейные события в домах наркоторговцев и их близких родственников», — объяснила газета «Ингушетия».

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