Тюмень, , 13:18 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 137 случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 138 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 3 февраля коронавирусом заразились 28 644 человека. Выздоровели 26 849 человек, скончался 251 пациент с COVID-19 (на три человека более, чем днём ранее).