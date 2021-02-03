Киев, , 13:23 — REGNUM 91,1% опрошенных жителей Украины поддерживают протесты против необоснованно высоких тарифов на услуги ЖКХ. Об этом сказано в отчёте Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованном 3 февраля на официальном сайте организации.

Согласно данным опрос, полностью поддерживают протесты 80,7% опрошенных, скорее поддерживают 10,4%.

55,4% полностью или частично поддерживают отставку правительства страны, 60,7%, так или иначе, поддерживают роспуск Верховной рады и проведение досрочных выборов. За отставку президента Украины Владимира Зеленского выступают 47,6% респондентов, против такого решения — 41,1%.

Исследование проводилось с 27 января по 1 февраля, всего было опрошено 1205 совершеннолетних жителей Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) заявили, что инициируют процедуру импичмента президенту Зеленскому.

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