Красногорск, , 13:22 — REGNUM Восемь больниц Подмосковья, ранее перепрофилированных в инфекционные центры, возвращаются к плановому оказанию медицинской помощи. Об этом 3 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

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«Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Подмосковье постепенно улучшается, и мы начали перепрофилировать больницы обратно», — заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Среди медицинских учреждений, которые возвращаются к стандартному режиму работы министр назвала Бронницкую больницу и роддом в Балашихе. Помимо этого, частично сокращаются койки во временных инфекционных госпиталях «Патриот» и «Мой молл». Перед тем, как перейти к плановому приему пациентов все помещения медучреждений проходят обязательную дезинфекцию.

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