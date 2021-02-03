Махачкала, , 13:06 — REGNUM В Дагестане чиновники своим примером призывают жителей региона к вакцинации от коронавируса. Накануне, 2 февраля, привился от опасной инфекции руководитель регионального управления Роспотребнадзора Николай Павлов. Вместе с ним привились и сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в РД, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Для удобства членов коллектива на территорию организации прибыл прибыл мобильный пункт вакцинации. Все привитые чувствуют себя хорошо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к вакцинации призвал чиновников Дагестана врио главы республики Серегй Меликов. Он отметил, что «нельзя требовать от людей идти на пункты вакцинации, если сами туда не пошли».

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