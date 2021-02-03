Кемерово, , 13:05 — REGNUM В парламенте Кемеровской области состоялось награждение бойцов Росгвардии. Им были вручены благодарственные письма, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Их наградили «за добросовестное исполнение служебного долга, большой личный вклад в обеспечение охраны общественного порядка и безопасности в условиях повышенной сложности».

«К сожалению, мы не можем назвать славные имена этих пяти ребят, — заявил председатель кемеровского парламента Вячеслав Петров. — Скажу лишь, что компетентные, отлично подготовленные полицейские, с честью выполняющие возложенные на них задачи, вызывают огромное уважение».

Отметим, что на фотографиях, которые размещены на сайте Заксобрания региона, лица росгвардейцев также не видны.