Иерусалим, , 13:13 — REGNUM Еще несколько дней потребуется Израилю для вакцинации больших слоев населения перед «возобновлением экономики», в противном случае есть риск всплеска случаев COVID-19. Об этом заявил генеральный директор минздрава профессор Хези Леви изданию Ynet 3 февраля.

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Профессор опасается, что новые варианты вируса могут стать устойчивыми к вакцине, поэтому он считает нужным продлить общенациональные ограничения по коронавирусу, которые истекают 5 февраля, по крайней мере до 7 февраля.

«Мы хотим еще несколько дней для продолжения вакцинации населения, чтобы была достигнута окончательная защита, особенно среди людей в возрасте 50 лет и старше, поскольку заболеваемость все еще остается очень высокой», — сказал он.

По мнению профессора, если прекратить изоляцию сейчас, это будет препятствовать продолжению вакцинации еще несколько десятков или даже сотен тысяч человек из групп риска. Лицам, принимающим решения, еще предстоит разработать упорядоченную стратегию выхода, но по предположению Леви, что детские образовательные учреждения в городах с низким уровнем распространения коронавируса будут открыты одними из первых.