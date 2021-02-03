Самара, 3 февраля 2021, 13:05 — REGNUM 28 980 доз вакцины «Гам-ковид-вак» от COVID-19 поступили в Самарскую область. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.
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Сообщается, что сегодня же вся полученная партия этой вакцины будет распределена по 137-и прививочным пунктам области.
Отмечается, что глава региона Дмитрий Азаров в Самаре проверил работу прививочного пункта в поликлиническом отделении ГБ №4. Медики сообщили, что поскольку процедура занимает около 10 минут, то в этом пункте могут прививать ежедневно до 120 человек.
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