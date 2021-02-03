Москва, , 12:55 — REGNUM Конкурс на получение туристических грантов, на который из федерального бюджета было выделено 1,2 млрд рублей, был проведён Федеральным агентством по туризму с соблюдением все необходимых правил и процедур. Об этом 3 февраля заявили в пресс-службе Ростуризма, комментируя возбуждение Федеральной антимонопольной службой дела в отношении ведомства.

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«Ростуризмом в установленном порядке предоставлена вся необходимая информация в Федеральную антимонопольную службу, — подчеркнули в пресс-службе агентства, заверив, что грантовая программа Ростуризма «отвечает всем требованиям прозрачности и открытости».

Так, по данным Ростуризма, установленный срок приёма заявок с учётом возможности подать все необходимые документы в электронном виде является достаточным. Кроме того, об отсутствии дискриминационных условий говорит и количество принявших участие в конкурсе претендентов — свыше 4 тыс. предпринимателей, а также число оценивавших заявки независимых экспертов — свыше ста.

«Конфликт интересов отсутствует. Вся необходимая информация передана в ФАС России. Мы находимся на постоянной связи с ФАС России, готовы учесть все рекомендации», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ФАС заподозрила Федеральное агентство по туризму в нарушении закона о конкуренции и возбудила дело. Речь идёт о проведении конкурсного отбора на субсидирование общественных и предпринимательских инициатив для развития внутреннего и въездного туризма. ФАС установила, что мероприятие было проведено с признаками нарушения антимонопольного законодательства в части нарушения процедуры проведения конкурсного отбора.