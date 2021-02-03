Нальчик, , 12:55 — REGNUM Деятельность преступной группы по отмыванию денежных средств пресечена в Северо-Кавказском федеральном округе. Перед судом предстанут 14 подпольных банкиров, сообщили в пресс-службе главного регионального управления МВД.

На счету членов группы незаконные финансовые операции на сумму более 650 млн рублей. Как установлено, группа была организована в 2016 году. За два года «теневого» бизнеса ей удалось провернуть десятки операций, обналичивая денежные средства с помощью более 40 коммерческих фирм, открытых на подставных лиц.

«Сообщники обналичивали финансы со счетов этих компаний и передавали их клиентам, получая за свои услуги определенный процент. Сумма извлеченного подпольными банкирами дохода превысила 32 миллиона рублей», — говорится в сообщении МВД.

На этом преступники не останавливались. Двое организаторов независимо друг от друга занимались еще и хищением средств организаций с помощью фиктивных кредитов. Общая сумма ущерба составила 2,6 млн рублей.

Читайте также: Жительница Северной Осетии создала 22 фирмы по отмыванию денег