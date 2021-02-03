Ржев, Тверская область, , 12:53 — REGNUM Строительство железнодорожной остановки возле Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области начнется с 5 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

«Есть поручение президента РФ Владимира Путина, которое было подписано в конце ноября 2020 года о электрификации железной дороги от границ Тверской области до Ржева со строительством станции «Ржевский мемориал». Это планируется сделать до 2025 года, но при этом в 2021 году у нас на этой дистанции будут запущены электропоезда «Ласточка». За это время будет сделана минимальная реконструкция железнодорожного полотна и путей, построена современная платформа. Деньги в бюджете РЖД уже заложили», — сообщил ранее Игорь Руденя.

На Октябрьской магистрали на участке Ржев-Балтийский — Муравьево недалеко от деревни Хорошево планируется построить вокзал и железнодорожную платформу нового остановочного пункта. Расстояние от остановочного пункта до Ржевского мемориала Советскому солдату составит 2,5 км. По информации службы корпоративных коммуникаций ОЖД, длина береговой пассажирской платформы составит 170 метров, ширина — шесть метров. По проекту вокзал будет представлять собой модульную конструкцию с панорамными окнами в пол и стеклянными элементами крыши. В здании будут располагаться кассы, кафе, зона ожидания с креслами и музейная экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, рядом с вокзалом будет установлен памятник-паровоз. На данный момент проводятся земляные работы, выравнивание строительной площадки, на месте строительства установили трансформаторную подстанцию и уже вынесли коммуникации.

Новый остановочный пункт планируется сдать в мае 2021 года. Реализация проекта повысит доступность Ржевского мемориала Советскому солдату для посетителей и будет способствовать более динамичному развитию Ржевско-Зубцовской агломерации.

Мемориал в Ржевском районе Тверской области был открыт президентом Владимиром Путиным 30 июня. Тверская область обеспечила создание инфраструктуры возле мемориала: строительство инженерных коммуникаций, благоустройство территории, обустройство общественных пространств. В районе монумента построена автомобильная развязка со светофорами, обустроена парковка. До четырех полос расширена дорога от трассы М-9 в направлении деревни Хорошево, установлены знаки туристской навигации, построен современный автозаправочный комплекс. Правительством Тверской области запланировано дальнейшее развитие территории, прилегающей к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.