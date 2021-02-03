Оренбург, , 12:50 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявлено 154 случая заражения коронавирусом, сообщает 3 февраля оперштаб по борьбе с COVID-19. В регионе отмечен спад заболеваемости.

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По данным минздрава региона, на сегодняшний день в больницах находятся 858 человек с диагнозом COVID-19. В тяжелом состоянии — 240 пациентов. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 36 человек, еще 574 пациента получают кислородную поддержку. Еще 567 оренбуржцев в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном.

За сутки из COVID-центров в связи с выздоровлением выписаны 156 человек, с начала пандемии — 30 752 человека.

Жертвами заболевания стали 492 оренбуржца, за минувшие сутки подтверждено пять смертей.

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