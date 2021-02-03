Загреб, , 12:55 — REGNUM 3 февраля в 12:00 (по московскому времени) на площади Бана Елачича в Загребе началась масштабная демонстрация хорватских предпринимателей и рестораторов. Акции организованы ассоциацией «Голос предпринимателей». Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

Журналисты отмечают, что протестующие недовольны безрезультатностью и неравномерностью эпидемиологических мер и отсутствием достаточной поддержки фирм, пострадавших от коронакризиса.

Демонстрации были спровоцированы недавними репрессивными мерами по отношению к нескольким предпринимателям и рестораторам, которые открыли 1 февраля свои кафе и рестораны в знак протеста против ограничений, что привело к задержанию владельца тренажерного зала в Загребе Андрея Кларича.

«Мы устали от несправедливости, от которой предприниматели страдают с самого начала кризиса. Нам надоели самое большое количество налогов в Европейском союзе, двоякие правила оценивания прибыли и дискриминационные решения. Почему Хорватия не может стать страной широких возможностей, справедливости и благополучия. Мы считаем, что у нас есть все, что нужно, чтобы быть процветающей и конкурентоспособной страной, но пришло время, чтобы правительство Хорватии, наконец, прислушалось к экспертам и предпринимателям», — написано в призыве к протестам в профиле ассоциации «Голос предпринимателей» в социальной сети.