Иерусалим, , 13:00 — REGNUM Около 100 000 жителей Израиля были вакцинированы от COVID-19 за 2 февраля, передает Jerusalem Post со ссылкой на данные минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

Для сравнения, на прошлой неделе ежедневно вакцинировались более 200 000 человек. В общей сложности 3 237 000 израильтян вакцинированы, из них 1 855 000 уже получили вторую дозу.

Предполагается, что правительство страны соберется 3 февраля, чтобы обсудить дальнейшее продление карантина — это должно позволить большему количеству людей привиться до того, как начнут открываться школы и магазины.

По мнению министра здравоохранения Юлия Эдельштейна, что если локдаун продлится до утра 7 февраля, еще 200 000 человек могут за это время стать полностью вакцинированными, то есть успеть сделать свои вторые прививки.