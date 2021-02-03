Иерусалим, , 13:04 — REGNUM За минувшие сутки в Израиле было зарегистрировано 7 919 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщило министерство здравоохранения этой страны утром 3 февраля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

В министерстве также отметили, что за сутки в стране было проведено 88 503 теста, из них около 9,3% дали положительный результат. 1074 нынешних пациента находятся в тяжелом состоянии, 292 из них интубированы.

Число погибших за все время пандемии составило 4888 человек.

Напомним, накануне число новых случаев заражения в Израиле было выше — 8774.