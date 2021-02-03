Махачкала, , 12:43 — REGNUM В Дагестане число привитых от коронавируса увеличилось за прошедшую неделю на 900 человек. Общее число участников вакцинации достигло 1897 человек, сообщили в минздраве региона.

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В настоящее время в Дагестане имеется в запасе около 8 тыс. доз вакцины. До декабря 2021 года в республику поступят еще свыше 90 тыс. доз, пишет РИА «Дагестан». Для проведения вакцинации в регионе создано около 60 прививочных пунктов, а также 10 мобильных бригад.

Как сообщало ИА REGNUM, в числе привитых от коронавируса сотрудники правоохранительных органов, Росгвардии, чиновники правительства, священники.

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