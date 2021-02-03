Новосибирск, , 12:41 — REGNUM В Новосибирске во время устранения аварии на электросетях в микрорайоне «Чистая слобода» были выявлены дополнительные повреждения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Региональных электрических сетей (АО «РЭС»).

Напомним, что после массового отключения электроэнергии в микрорайоне «Чистая слобода» организована прокурорская проверка.

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«Продолжаются работы по устранению аварийной ситуации в микрорайоне «Чистая слобода». На месте происшествия создан оперативный штаб в составе представителей ГУ МЧС по Новосибирской области, администрации города и района, электросетевой организации АО «РЭС» и застройщика микрорайона», — уточнили в организации.

В АО «РЭС» напомнили, что накануне, 2 февраля, в результате несанкционированных работ по проколу грунта в микрорайоне «Чистая слобода» были повреждены три кабельных линий 10 кВ. Это привело к аварийному отключению электроснабжения пяти абонентских ТП, 16 многоквартирных домов и одного детского сада.

Во время восстановительных работ было выявлено дополнительное повреждение еще одной линии — таким образом, повреждены все питающие линии — и основные, и резервные.

Виновник установлен — работы по проколу грунта выполнялись силами подрядной организации ООО «Спецпромстрой».

В АО «РЭС» отметили, что полное восстановление электроснабжения прогнозируется до конца дня.