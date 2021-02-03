Стокгольм, 3 февраля 2021, 15:03 — REGNUM Профессор клинической бактериологии Агнес Уолд в своем интервью телеканалу SVT заявила, что следующий шаг кампании по вакцинации населения Швеции от COVID-19, то есть использование онлайн-записи и идентификатора, привязанного к банковскому счету, может привести к негативным последствиям.
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Поводом к разговору с журналистами послужило информационное сообщение её 70-летнему супругу о вакцинации от COVID-19. Cначала профессор Уолд обрадовалась, но затем она разозлилась, когда обнаружила, что в сообщении была указана ссылка на веб-сайт 1177. se, для входа на который требовалось подтвердить свою личность с помощью банковского аккаунта. Подобную процедуру профессор назвала «неуместной и недемократичной».
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