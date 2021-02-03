Пермь, , 12:31 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 3 февраля, выявлено 279 случаев заражения коронавирусом. Согласно данным оперштаба по борьбе с COVID-19, с каждым днем суточный показатель становится все меньше. Так, на 1 февраля выявлено 284 носителя коронавируса, на 2 февраля — 281.

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С конца марта в регионе зарегистрировано 40 645 фактов заражения. На сегодняшний день в больницах лечение от коронавирусной инфекции получают 1345 пациентов, из них 79 подключены к аппаратам ИВЛ. Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 52,6%.

С начала пандемии от болезни оправились 33 618 человек, в том числе 319 — за последние сутки. От COVID-19 скончались 1477 человек, в том числе 12 смертей подтверждено за минувшие сутки. Кроме того, умерли 1077 носителей коронавируса, но причиной их смерти медики называют сопутствующие заболевания.