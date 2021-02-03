Стокгольм, , 12:36 — REGNUM Как можно было убедиться, вакцины от COVID-19 спасают жизни. Однако кто должен получить свою дозу препарата первым? Правильно ли то, что молодые здоровые люди в богатых странах получат вакцину раньше, чем группы риска в других частях мира? Должны ли мы, здоровые, отказаться от вакцинации? Над этими вопросами в своей статье поразмышляла научный корреспондент телеканала SVT Тереза Бергштедт.

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»Никто не защищен, пока не защищены все», — подчеркивают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отмечает журналистка.

По количеству вакцинированных Китай и США сейчас лидируют, за ними следуют Великобритания, Израиль и Индия. Однако на днях Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что только 20 000 из 70 миллионов доз вакцины, имеющихся в мире, были отправлены на Африканский континент. Израиль, который вакцинировал более половины своего населения, подвергся резкой критике за то, что он не включил палестинцев, проживающих на Западном берегу и в секторе Газа.

Возвращаясь к вопросу о целесообразности повременить с вакцинацией молодежи, Бергштедт отмечает, что однозначного ответа на него нет, поскольку молодые люди также могут переносить COVID-19 в тяжелой форме, хотя и риск смерти для них от заболевания невелик.

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