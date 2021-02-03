Нижний Новгород, , 12:30 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 3 февраля выявили 477 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 459 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 85 840 случаев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За последние сутки выписан 491 человек, всего выздоровели с начала пандемии 78 082 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 13 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 2157 человек. Накануне сообщалось о 14 летальных случаях.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 5606 коек инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. За сутки число инфекционных коек сократилось на 150 единиц. Кислородом обеспечены 3,3 тыс. коек, 832 койко-места оборудованы аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции не изменился и составляет 0,99. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда снизился, на 3 февраля остаются свободными 23% коек.