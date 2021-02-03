Стокгольм, , 12:31 — REGNUM По причине того, что Швеция получила меньшее количество доз вакцины от COVID-19, чем было обещано производителем, региональные власти уже столкнулись с дефицитом препарата. Об этом сообщила новостное агентство SVT Nyheter.

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По данным журналистов, отсутствие вакцины уже повлияло на сроки вакцинации в шести ленах страны.

«Дефицит вакцины стал причиной более медленных темпов вакцинации, чем планировалось. Возможности ее проводить есть, однако вакцины нет», — говорится в заявлении регионального совета Эребру.

Аналогичная ситуация также наблюдается в Емтланде, Сконе, Халланде и Вестра-Гёталанде.

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