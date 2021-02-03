Москва, , 12:27 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов видит риски в предложении ввести в России «государственное репетиторство», передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля.

«Государственное репетиторство, по идее, нацелено на полный «охват», но это лишь усугубит социальную несправедливость, поскольку тут же появится деление на дорогих частных преподавателей и общедоступных государственных репетиторов. Это вполне отвечает новомодной концепции о двух образованиях — качественном для элиты и дешевом для всех прочих. Этот путь не для нас», — заявил Миронов.

Он настаивает на отмене ЕГЭ.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением создать систему государственного репетиторства в связи с тем, что большинство школьников для сдачи основного и единого госэкзаменов обращаются к частным преподавателям.

«Инициатива лишний раз подтверждает, что система ОГЭ и ЕГЭ заточена на натаскивание и не имеет ничего общего с образованием как таковым. Ребята теряют силы и время, а их родители немалые денежки не для приобретения новых знаний, а чтобы сдать экзамены и назавтра про всё забыть», — уверен Миронов.

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