Любляна, , 12:30 — REGNUM В Словении за последние 24 часа выявили 1619 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 19 человек скончались от COVID-19. К аппаратам ИВЛ в стране подключено 168 пациентов. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 2 февраля.

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Журналисты отмечают, что в Словении с начала пандемии выявили 168 486 случаев заражения коронавирусом, и до сих пор было зафиксировано 3541 смертельный случай.

Напомним, ранее парламент Словении принял седьмой по счету антикоронавирусный пакет законов, который предусматривает 320 миллионов евро в виде помощи и субсидий для граждан и экономики.