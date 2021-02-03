Сыктывкар, , 12:27 — REGNUM За последние сутки в Коми выявили 135 случаев COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 53 случая, в Ижемском районе и Ухте — по 16.

За сутки в республике скончались четыре ковид-пациента, общее число летальных исходов в статистике по коронавирусу выросло до 699.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми из-за улучшения эпидобстановки начали сокращать ковидные койки.