Донецк, , 12:27 — REGNUM За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 189 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 февраля сообщает минздрав ДНР.

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«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 2 февраля проведено 519 исследований, из них выявлено 130 случаев (заражения коронавирусом) <…> и у 59 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 20 786. Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 1812.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 10 894 человека.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в ДНР был выявлен 171 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.