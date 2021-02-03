Москва, , 12:21 — REGNUM Вероятность того, что выборы в сентябре 2021 года пройдут в трёхдневный срок, является очень высокой. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Очень велика вероятность того, что голосование в сентябре будет проходить в течение трех дней», — сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что «в любом случае» необходимо быть к этому готовыми.

Памфилова отметила, что всё будет зависеть от пандемии коронавируса — сейчас ситуация с COVID-19 в России улучшается, однако санитарных ограничений в стране никто не отменял: «Я думаю, что это еще не скоро, когда мы откажемся от масок и прочего».