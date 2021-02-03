Курган, , 12:21 — REGNUM В Кургане несколько участковых уполномоченных полиции не обеспечены помещениями для работы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что работающие в микрорайоне Заозёрном участковые уполномоченные полиции до сих пор не имеют оборудованных рабочих мест. При этом горадминистрация в данном направлении не предприняла должных мер.

Судебная коллегия по административным делам Курганского областного суда по настоянию прокуратуры возложила на мэрию столицы Зауралья обязанность обеспечить полицейских помещениями.