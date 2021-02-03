Ростов-на-Дону, , 12:19 — REGNUM Власти Ростовской области в ходе заседания регионального оперштаба 2 февраля призвали не нагнетать обстановку вокруг вакцинации от COVID-19.

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"Все хотят услышать, кто же виноват в сбое поставок вакцины в [Ростовскую] область. Я отвечу так: работа новая. Посмотрите на другие развитые страны, у них и в помине ещё нет никакой вакцины. Это не просто загрузить в машину и привезти. Давайте не нагнетать обстановку. Да, немного сроки сдвинулись. Но, я уверен, в ближайшее время всё-таки пойдут системные поставки», — высказал мнение заместитель донского губернатор Сергей Бондарев.

С ним согласился глава региона Василий Голубев, который выразил уверенность, что процесс будет налажен в ближайшее время.

«Не нужно создавать таких поводов информационных, которые в определённой степени могут раздражать людей. <…> Нет никаких сомнений, что процесс наладится в ближайшее время. Не нужно искать блох», — подчеркнул губернатор.

ИА REGNUM напоминает, что Ростовская область ожидает очередную партию вакцины от COVID-19. В настоящее время участие в прививочной кампании приняли порядка 16 тыс. жителей региона.

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