Саратов, , 12:20 — REGNUM Вторые сутки в Саратовской области жертвами коронавируса становятся пять человек. Таким образом, по информации на 3 февраля, от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались 552 человека. Об этом сообщает облминздрав.

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Накануне скончались три женщины и двое мужчин. Возраст погибших — от 70 до 85 лет. Инфицированные пациенты страдали рядом сопутствующих заболеваний различной степени тяжести, которые осложняли проводимое лечение.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовскую область всего поступило 44 052 дозы вакцины против новой коронавирусной инфекции. Первый этап вакцинации осуществили 20 117 жителей. Полностью иммунизацию завершили 3 528 жителей.

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