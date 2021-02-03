Самара, , 12:19 — REGNUM 301 случай заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе было выявлено 41 204 случая заражения этой инфекцией. При этом по области была констатирована смерть 832 пациентов с COVID-19, в том числе два таких пациента скончались в минувшие 24 часа: 70-летний мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 82-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием.

Согласно данным федерального оперативного штаба, по области справились с вирусом 37 897 человек, в том числе 298 человек выздоровели за минувшие 24 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 2 февраля в регионе за сутки выявили 300 случаев заражения коронавирусом.