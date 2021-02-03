Екатеринбург, , 12:20 — REGNUM В Свердловской области подтвердили новые 334 случая заражения вирусом SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

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Для сравнения, 2 февраля в области регистрировали 325 носителей коронавируса. Всего в области подтверждено 71 479 случаев заражения с начала пандемии.

Вирус выявили за минувшие сутки у жителей Екатеринбурга (160 человек), Алапаевского района, Арамильского, Артинского городских округов, Артемовского, Асбеста, Белоярского городского округа, Берёзовского, Верхней Салды, Волчанска, Верхнего Тагила, Верхнего Дуброво, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Красноуральска, Красноуфимского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Полевского, Пышминского городского округа, Первоуральска, Ревды, Реж, Североуральска, Сухого Лога, ЗАТО Свободный, Серова, Сосьвы, Тавдинского городского округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области намерены снять ограничения на работу общепита по ночам, а также допустить работу частных детских садов с полной загрузкой.

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