Ижевск, , 12:15 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии два человека скончались от последствий заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в республике было зарегистрировано три летальных случая.

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Умер мужчина в возрасте 65 лет и 66-летняя женщина. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 341 человека.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 3 февраля, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 518 человек, из которых четверо умерли в течение минувших суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 февраля в республике выявили 93 новых случая заражения коронавирусом. Накануне был подтвержден 91 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 25 937 случаев.

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